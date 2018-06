Fisco, niente piÃ¹ coda con l'app "Non perdere tempo"

(Teleborsa) - L'Agenzia delle Entrate fa un altro passo verso la digitalizzazione delle operazioni fiscali. Sarà infatti possibile prenotare, mediante l'app "Non perdere tempo", i propri appuntamenti presso gli sportelli dell'Agenzia direttamente da casa propria.



Il nuovo servizio, sviluppato in collaborazione con il partner informatico Sogei, permetterà dunque ai contribuenti di prenotare un ticket per l'ora e il giorno desiderati mediante il proprio smartphone o PC. Quindi di presentarsi direttamente agli sportelli dell'Agenzia selezionata, senza necessità di fare la fila. La conferma dell'appuntamento avverrà tramite una mail inviata alla casella di posta indicata al momento della prenotazione.



Il servizio segna un progresso importante verso la semplificazione dei canali utilizzabili per ricevere assistenza fiscale. Attualmente disponibile presso 8 Agenzie nelle principali città italiane, l'obiettivo è di estendere il servizio in tutto il territorio nazionale.

