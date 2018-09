Fisco, meno attese per tessere sanitarie

Procedure più rapide e taglio dei tempi del 10% per l'emissione della tessera sanitaria nel 2018. Secondo l'Agenzia delle Entrate i tempi di lavorazione scattano entro le 24 ore dalla richiesta effettuata dal cittadino.



Il processo di lavorazione dura circa 8 giorni (dai 10 precedenti) e porta alla consegna del tesserino alla società di postalizzazione, che impiega almeno 10 giorni per la consegna vera e propria.



Iter su cui l'Agenzia ha posto grande attenzione è quello relativo alle tessere destinate ai neonati, utili poi per l'assistenza sanitaria e pediatrica del Sistema sanitario nazionale.



Dal 2015 a giugno 2018 l'Agenzia ha emesso 1,5 milioni di tessere per neonati e nel dettaglio: nel 2015 sono state prodotte 450mila tessere, mentre l'anno successivo oltre 438 mila. Nel 2017 si è passati dalle oltre 425 mila mentre nei primi 6 mesi di quest'anno sono state emesse già circa 232 mila (tendenziale +9%) tessere sanitarie

