Fisco, tutti i servizi web entrano a far parte del mondo SPID

(Teleborsa) - Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale diventa è ancora più semplice grazie al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo SPID, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Col provvedimento firmato ieri 9 aprile dal direttore di Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico Sogei, a tutti i servizi online offerti dall'Amministrazione finanziaria. L'accesso tramite le credenziali SPID si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell'Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline).



L'universo SPID – Il Sistema pubblico di identità digitale rappresenta il documento di identificazione online del cittadino. Attraverso un unico nome utente e un'unica password i cittadini possono utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni, connettendosi da computer. Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il Bonus Mamma, registrare un contratto di locazione, presentare la dichiarazione precompilata. E molto altro. Il sistema non consente la profilazione garantendo la protezione dei dati personali. SPID, nato nel marzo 2016, è stato scelto già da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini.



Come ottenere le credenziali di accesso alla Pa web – Per ottenere SPID basta aver compiuto 18 anni ed avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono. Bisogna registrarsi a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari step per l'identificazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA