Fitch conferma rating dell'Italia, ma taglia outlook a negativo per rischio collasso Governo

(Teleborsa) - Fitch ha lasciato invariato il rating "BBB" sull'Italia ma ha rivisto al ribasso le previsioni — il cosiddetto outlook — da stabili a negative. L'agenzia di rating prevede con il governo M5s e Lega un "allentamento fiscale che lascerebbe l'alto livello di debito pubblico italiano più esposto a potenziali shock", con "i rischi al ribasso" aumentati rispetto all'ultimo report.



Spiegano gli analisti di Fitch, infatti, che il rischio è "in parte una funzione della natura nuova e non testata del governo", che ha a che fare con "le notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione e le incoerenze tra l'alto costo per attuare i nuovi impegni stabilito nella sua politica del "Contratto" e l'obiettivo dichiarato di ridurre debito pubblico". Ma c'è un passaggio in più: Fitch sostiene che "non è chiaro in che modo queste tensioni politiche saranno risolte".



"Elevata incertezza politica, aumenta rischio voto anticipato" - Valutazione questa che apre la strada a un clima di incertezza con grossi punti interrogativi sul futuro politico del paese e sulla stabilità, a lunga durata, della formazione del governo gialloverde. "Non ci aspettiamo che questo governo - prosegue ancora l'agenzia - possa vedere un intero mandato e prevediamo una crescente possibilità di elezioni anticipate dal 2019. Il rischio o la strategia di elezioni anticipate renderà più difficile per entrambe le parti scendere a compromessi, che allontanano le loro basi politiche, mentre la realtà renderà difficile mantenere le promesse elettorali".



Uscita dall'Ue? Probabilità bassa - Non decollano, invece, le probabilità di un'uscita dell'Italia dalla Ue, eventualità questa che Fitch considera improbabile, nonostante "l'avversione di alcune parti del governo nei confronti dell'Ue e dell'euro rappresentano un ulteriore rischio". "Riteniamo bassa la probabilità che il governo avanzi politiche che minaccino un'uscita" dall'Europa o la "creazione di una moneta parallela", si legge ancora nella nota ufficiale.

