Fiumicino, chiuso "Ponte della Scafa". Possibili tempi piÃ¹ lunghi per recarsi in auto all'aeroporto

(Teleborsa) - Tempi più lunghi per quanti da Roma devono raggiungere l'aeroporto di Fiumicino. Ciò in seguito all'improvvisa temporanea chiusura del Ponte della Scafa comunicata dalla società Astral nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 20 agosto.



A seguito di questa decisione, necessaria per motivi di sicurezza e permettere controlli di sicurezza sulla infrastruttura stradale, ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, invita i passeggeri che abbiano necessità di raggiungere l'Aeroporto di Roma Fiumicino in automobile, passando dalla direttrice Ostia-Fiumicino, ad anticipare in tempo utile l'orario di partenza in direzione dello scalo, scegliendo percorsi alternativi per non incorrere in possibili problematiche legate al traffico locale e determinate appunto dalla chiusura del ponte.

