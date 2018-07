Flat Tax, benefici maggiori per i redditi piÃ¹ alti

(Teleborsa) - Continua a far discutere la Flat Tax, il sistema fiscale caposaldo del programma economico del governo Lega - Movimento 5 Stelle. In attesa che l'esecutivo ne avvii la realizzazione effettiva, una simulazione di Prometeia evidenzia come il denaro risparmiato andrebbe a beneficio di coloro che hanno i reddito più elevati.



Secondo la società, che si occupa di consulenza e ricerca economica, la riforma fiscale così come attualmente ipotizzata ed in attesa di alcuni indispensabili correttivi, permetterebbe un risparmio di 1.950 euro a famiglia. Peccato però che secondo Prometeia ben il 68% del risparmio fiscale complessivo andrebbe a vantaggio dei ceti più abbienti.



Quindi si tratterebbe di un'imposta fortemente regressiva, con conseguenti sproporzioni a livello distributivo. A fronte di un incremento medio di reddito disponibile del 5,5% per famiglia, si passa da un aumento dello 0,7% per i redditi minori fino ad un massimo del 12,8% per quelli più elevati.



La Flat Tax, sistema ad aliquota fissa, prevede la riduzione degli scaglioni di reddito dai 5 attuali a 2, ossia un'aliquota del 15% sui redditi fino a 80 mila euro e una del 20% per quelli superiori ad 80 mila. La discussione in Parlamento è stata rimandata al prossimo anno, ed in sede camerale l'esecutivo dovrà comunicare dove intende recepire le coperture necessarie alla realizzazione della riforma.

