Fleetcor Technologies brinda all'S&P500

(Teleborsa) - Protagonista al Nyse Fleetcor Technologies, che mostra un'ottima performance del 5,40%. Il fornitore mondiale di carte carburante e soluzioni di pagamento per i dipendenti sostituirà Time Warner, rilevata da AT&T, nel paniere S&P500.



Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500, su base settimanale, si nota che Fleetcor Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,85%, rispetto a -0,26% dell'indice del basket statunitense).



L'esame di breve periodo di Fleetcor Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 220 dollari USA e primo supporto individuato a 215,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 224,8.



