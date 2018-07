FlixBus, in 3 anni di attivitÃ  in Italia trasportati oltre 10 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - Non accenna a fermarsi la crescita nel mercato italiano della società di trasporti tedesca FlixBus. La compagnia è giunta a tre anni di attività nel nostro Paese, diventato il secondo per bacino d'utenza dopo la Germania: nell'ultimo anno si è assistito ad un incremento del traffico di oltre il 100%



I numeri della multinazionale tedesca parlano di oltre 10 milioni di passeggeri in tre anni, con più di 300 città collegate. Creati oltre 1500 posti di lavoro, specialmente nelle aziende partner, fortemente radicate sul territorio, di cui la società si avvale per mettere a disposizione i mezzi, gli autisti e il personale adibito alla manutenzione. Dall'altra parta FlixBus si occupa invece della pianificazione di rete, del marketing, della comunicazione, del pricing e del controllo qualità.



"In questi tre anni - ha osservato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia - abbiamo investito in Italia e creduto nel nostro Paese. Ci sono le potenzialità perché un modello di business innovativo abbia successo. Lanciamo un appello al Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio e agli altri operatori dell'innovazione: serve meno burocrazia, maggiore apertura alle nuove idee e la promozione di giovani imprese che lavorano con nuove tecnologie, ma allo stesso tempo garantendo le giuste tutele ai lavoratori e correttezza fiscale. Scriviamo insieme un manifesto per la smart economy".







© RIPRODUZIONE RISERVATA