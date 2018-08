FNMÂ sottoscrive finanziamento con pool bancheÂ fino a 200Â milioni

(Teleborsa) - FNM ha sottoscritto un contratto di finanziamento per un importo complessivo massimo pari a 200 milioni di euro, con un pool di sette banche a sostegno degli investimenti previsti dal piano industriale 2018-2020.



Lo fa sapere la società attiva nel trasporto ferroviario spiegando che il pool di banche è composto: da Intesa Sanpaolo, BPER Banca , Banco BPM, MPS, Crédit Agricole Cariparma, Credito Valtellinese e Banca Carige.



Dettagli del finanziamento: 50 milioni riguardano un parziale rifinanziamento (term loan facility) delle attuali linee di credito a breve, 100 milioni per finanziare gli investimenti (capex facility) e 50 milioni per le esigenze operative generali di FNM (revolving credit facility).

© RIPRODUZIONE RISERVATA