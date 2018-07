Focus sugli ETF 11 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF gestito da Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo, e l'ETF gestito da Lyxor, che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca.



Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF di Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato turco, e l'ETF di Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco.



Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF di Amundi, che consente agli investitori di beneficiare dell'esposizione ai 500 principali titoli azionari del mercato USA., e l'ETF di Lyxor, che investe sul DAX, principale indice azionario tedesco.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi, esposto, a livello mondiale, su circa 1.400 titoli, ad esclusione di quelli dei paesi dell'EU.



Forte interesse per l'ETF controllato da Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo.



Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Lyxor, che riflette la performance dell'indice Euro Stoxx 50, rappresentativo di 50 titoli di prim'ordine dell'Eurozona, con dividendi netti reinvestiti.

