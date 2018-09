Focus sugli ETF 12 settembre 2018 - [video]

(Teleborsa) - Salgono sul podio della settimana l'ETF controllato da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l'ETF emesso da Lyxor, composto dalle blue chips del mercato azionario italiano.



Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da Amundi, , e l'ETF di Ishares, composto dalle maggiori società cinesi quotate sulla Borsa di Hong Kong.



Mostrano volumi elevati l'ETF gestito da Amundi, che replica l'indice statunitense S&P 500 in euro, e l'ETF di Lyxor, che punta sull'indice Hang Seng, rappresentativo del mercato azionario cinese.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF di Amundi.



Forte interesse per l'ETF controllato da Ishares, esposto sulle principali società che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione e della robotica.



Invito all'acquisto per l'ETF di Lyxor, che punta sulle società del settore dei beni di consumo primario quotate sui principali mercati sviluppati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA