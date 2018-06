Focus sugli ETF 13 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF gestito da Lyxor, che riflette la performance delle principali banche appartenenti alla Zona Euro, e l'ETF gestito da Lyxor, focalizzato sul comparto bancario europeo.



Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF emesso da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano, e l'ETF gestito da Lyxor, che replica l'andamento dell'indice Bovespa, rappresentativo delle azioni più scambiate in Brasile.



Mostrano volumi elevati l'ETF di Lyxor, esposto sulle società che operano nel settore edile e dei laterizi dei mercati sviluppati mondiali, e l'ETF controllato da Ishares, che replica un indice composto da 50 delle maggiori società dei Paesi "BRIC".



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF controllato da Amundi, esposto su circa 30 titoli europei del settore farmaceutico.



Forte interesse per l'ETF di Ishares, che riflette la performance delle azioni europee più capitalizzate.



Invito all'acquisto per l'ETF controllato da Lyxor, che permette di prendere posizione sulle maggiori utilities europee.

