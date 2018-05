Focus sugli ETF 16 maggio 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF controllato da Lyxor, focalizzato sui più importanti titoli delle società del settore petrolifero e del gas in Europa, e l'ETF gestito da Lyxor, che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca.



Registrano una performance negativa l'ETF controllato da Lyxor, che investe sul settore europeo delle telecomunicazioni, e l'ETF controllato da Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato indiano.



Mostrano volumi elevati l'ETF gestito da Ishares, che replica il principale indice azionario europeo Euro Stoxx 50, e l'ETF di Lyxor, che investe sulle principali società quotate che operano nel settore della tecnologia.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, esposto sui titoli italiani legati al regime fiscale dei piani d'investimento del risparmio (PIR).



Forte interesse per l'ETF emesso da Ishares, composto da un sottogruppo di titoli dell'Indice MSCI World con utili elevati e stabili.



Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Lyxor, che investe sul DAX, principale indice azionario tedesco.

