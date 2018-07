Focus sugli ETF 18 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Salgono sul podio della settimana l'ETF di Lyxor, che punta sulle principali azioni quotate in Malaysia, e l'ETF emesso da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano.



Registrano una performance negativa l'ETF controllato da Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato turco, e l'ETF emesso da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco.



Mostrano volumi elevati l'ETF controllato da Ishares, esposto sulle società a media capitalizzazione dell'Eurozona, e l'ETF emesso da Lyxor, che investe sui principali titoli azionari del mercato giapponese.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, esposto sui principali titoli dell'Area Euro.



Forte interesse per l'ETF controllato da Ishares, che investe sui principali titoli azionari del mercato australiano.



Invito all'acquisto per l'ETF di Lyxor, esposto sui principali titoli tecnologici statunitensi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA