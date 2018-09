Focus sugli ETF 19 settembre 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF gestito da Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo, e l'ETF emesso da Ishares, composto da società giapponesi, che effettua anche la copertura del rischio cambio, su base mensile.



Registrano una performance negativa l'ETF gestito da Ishares, che replica un paniere composto da società a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti, e l'ETF di Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato indiano.



Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF gestito da Amundi, che offre un'esposizione agli 80 titoli più importanti appartenenti al settore del lusso, e l'ETF controllato da Lyxor, che riflette la performance dell'indice Euro Stoxx 50, rappresentativo di 50 titoli di prim'ordine dell'Eurozona, con dividendi netti reinvestiti.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF controllato da Amundi, esposto a circa 1.700 titoli del mercato mondiale.



Forte interesse per l'ETF controllato da Ishares, che investe sulle società appartenenti al settore della digitalizzazione.



Invito all'acquisto per l'ETF controllato da Lyxor, che rappresenta le società che operano nel settore dei beni di consumo discrezionali dei mercati sviluppati mondiali.

