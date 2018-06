Focus sugli ETF 20 giugno 2018 - [video]

(Teleborsa) - Salgono sul podio della settimana l'ETF gestito da Lyxor, che riflette la performance delle azioni più capitalizzate appartenenti al settore dei servizi di pubblica utilità, e l'ETF gestito da Ishares, composto da 100 delle maggiori società internazionali del settore delle infrastrutture, dei Paesi sia sviluppati che emergenti.



Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF emesso da Lyxor, che rappresenta i principali titoli azionari della borsa thailandese, e l'ETF di Lyxor, esposto sui principali titoli azionari del mercato coreano.



Mostrano volumi elevati l'ETF controllato da Amundi, che punta a replicare il più fedelmente possibile l'andamento dell'indice FTSE MIB, e l'ETF controllato da Ishares, che investe sulle società appartenenti al settore della digitalizzazione.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF controllato da Ishares, esposto sulle obbligazioni in dollari statunitensi dei mercati emergenti.



Forte interesse per l'ETF gestito da Lyxor, che punta sulle principali azioni di 10 Paesi sviluppati ed emergenti.

