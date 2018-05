Focus sugli ETF 23 maggio 2018 - [video]

(Teleborsa) - Salgono sul podio della settimana l'ETF di Lyxor, costituito dalle società europee attive nel settore delle risorse di base, e l'ETF gestito da Amundi.



Registrano una performance negativa l'ETF emesso da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l'ETF di Amundi, esposto sui titoli italiani legati al regime fiscale dei piani d'investimento del risparmio (PIR).



Mostrano volumi elevati l'ETF di Ishares, che investe sui principali titoli azionari mondiali a più bassa volatilità, e l'ETF gestito da Amundi, che consente agli investitori di beneficiare dell'esposizione ai 500 principali titoli azionari del mercato USA.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, che consente agli investitori di beneficiare di un'esposizione alle società real estate quotate.



Forte interesse per l'ETF gestito da Ishares, composto da un sottogruppo di titoli dell'Indice MSCI World che hanno evidenziato una tendenza di rialzo dei prezzi.



Invito all'acquisto per l'ETF di Lyxor.

