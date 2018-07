Focus sugli ETF 25 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF di Lyxor, che replica l'andamento dell'indice Bovespa, rappresentativo delle azioni più scambiate in Brasile, e l'ETF gestito da Ishares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano.



Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF emesso da Lyxor, che rappresenta le società più capitalizzate quotate in Grecia, e l'ETF emesso da Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo.



Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF di Amundi, , e l'ETF di Lyxor, composto dalle blue chips del mercato azionario italiano.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi, che investe sulle società immobiliari dei mercati europei sviluppati.



Forte interesse per l'ETF gestito da Ishares, esposto sulle obbligazioni in dollari statunitensi dei mercati emergenti.



Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Lyxor, rappresentativo della performance prodotta dalle principali multinazionali.

