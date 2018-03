Focus sugli ETF 28 marzo 2018 - [video]

(Teleborsa) - Salgono sul podio della settimana l'ETF gestito da Amundi , che sfrutta le opportunità a lungo termine dei premi al rischio del mercato azionario europeo, minimizzando la volatilità del mercato sottostante, e l'ETF gestito da Lyxor , che rappresenta le principali società che operano nel settore energetico.



Registrano una performance negativa l'ETF di Amundi , esposto sui principali titoli cinesi quotati alla borsa di Hong Kong, e l'ETF emesso da Lyxor , che punta sull'indice Hang Seng, rappresentativo del mercato azionario cinese.



Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF di Ishares , esposto sulle società a media capitalizzazione dell'Eurozona, e l'ETF gestito da Amundi .



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF di Amundi , che investe sui titoli americani appartenenti ai settori tecnologico, informatico e internet.



Forte interesse per l'ETF controllato da Ishares , che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società di Taiwan.



Invito all'acquisto per l'ETF controllato da Lyxor , che rappresenta i mercati azionari dei Paesi emergenti dell'America Latina.

