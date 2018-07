Focus sugli ETF 4 luglio 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF gestito da Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento del mercato azionario russo, e l'ETF controllato da Lyxor, che riunisce le 10 azioni con la maggiore liquidità e grandezza quotate a Mosca.



Registrano una performance negativa l'ETF emesso da Lyxor, che rappresenta le azioni più capitalizzate quotate in Indonesia, e l'ETF controllato da Ishares, composto da società giapponesi a bassa capitalizzazione.



Mostrano volumi elevati l'ETF emesso da Ishares, che punta sulle società giapponesi a grande, media e bassa capitalizzazione, e l'ETF controllato da Lyxor, composto dalle blue chips del mercato azionario italiano.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF gestito da Amundi, che offre un'esposizione agli 80 titoli più importanti appartenenti al settore del lusso.



Forte interesse per l'ETF gestito da Ishares, che ha l'obiettivo di realizzare un rendimento sugli investimenti attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito degli attivi del Fondo.



Invito all'acquisto per l'ETF di Lyxor, esposto sulle principali azioni del mercato europeo.

