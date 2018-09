Focus sugli ETF 5 settembre 2018 - [video]

(Teleborsa) - I migliori della settimana sono l'ETF di Ishares, composto da 100 tra le maggiori società non finanziarie quotate sul NASDAQ, e l'ETF di Lyxor, esposto sui principali titoli tecnologici statunitensi.



Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF gestito da Ishares, che investe sulle principali società del Sudafrica, e l'ETF controllato da Lyxor, composto dalle maggiori società quotate sul mercato azionario di Johannesburg.



Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF gestito da Amundi, che consente agli investitori di beneficiare dell'esposizione ai 500 principali titoli azionari del mercato USA, e l'ETF gestito da Lyxor.



Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.



Possibile rialzo per l'ETF controllato da Amundi.



Forte interesse per l'ETF emesso da Ishares, composto da 50 società tedesche a media capitalizzazione quotate sulla Borsa di Francoforte.



Invito all'acquisto per l'ETF emesso da Lyxor, che punta sulle società del settore dei beni di consumo primario quotate sui principali mercati sviluppati.

