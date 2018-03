Fope chiude il 2017 in forte crescita

(Teleborsa) - Fope chiude il 2017 con ricavi netti pari a Euro 28,03 milioni, in crescita del +21,4% rispetto a Euro 23,08 milioni nel 2016, principalmente grazie alle performance registrate sui mercati esteri, in particolare europei + 24% (con in testa Germania e Regno Unito) e americani +22%.



L'Ebitda è pari a Euro 3,90 milioni, in crescita del 72,1% rispetto a Euro 2,26 milioni nel 2016, corrispondente a un EBITDA margin del 13,9% (9,8% nel 2016). L'EBIT, pari a Euro 3,08 milioni, rispetto a Euro 1,57 milioni nel 2016.



Il Risultato ante imposte, si è attestato a Euro 3,17 milioni, e registra un incremento significativo rispetto a Euro 1,51 milioni nel 2016.

L'Utile Netto, è di 2,33 milioni, e duplica il risultato del 2016 di Euro 1,07 milioni, dopo un contributo per imposte per Euro 0,84 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,17 milioni (Euro 2,13 milioni al 31 dicembre 2016).



Proposto un dividendo pari a 0,125 euro per azione.



Outlook. Sulla base del positivo andamento dei primi mesi 2018, per l'esercizio in corso "si stima una crescita del volume delle vendite e un risultato economico positivo".

