Fope festeggia i conti d'esercizio

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Fope , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,43%.



Driver principale del rialzo sono i risultati del 2017, annunciati la vigilia a mercato chiuso, che hanno evidenziato numeri in forte crescita.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fope rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di Fope è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,117 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,067. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,167.

