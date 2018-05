Forex, l'euro buca la sogliaÂ di 1,19 dollari

(Teleborsa) - L'euro si muove in calo nei confronti del biglietto verde e rompe al ribasso la soglia degli 1,19 dollari. La moneta unica si scontra con una valuta che festeggia la crescita americana: l'economia a stelle e strisce ha creato nuovi posti di lavoro, che pur leggermente inferiori alle aspettative, alimentano l'ottimismo di una economia in salute, e quindi l'attesa di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed.



Il cross eur/usd sta viaggiando a 1,193 dollari dopo essere sceso al bottom intraday di 1,1896 dollari, dunque sotto la soglia degli 1,19, per la prima volta da dicembre del 2017.



A pesare sull'euro sono anche le ultime e deboli indicazioni economiche giunte dalla Germania: i dati sugli ordini dell'industria, che a marzo hanno segnato il terzo calo consecutivo, a fronte di attese di recuperi.











