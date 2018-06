Forex, l'euro crolla sotto 1,18 dollari. Effetto BCE

(Teleborsa) - Euro in netto calo nei confronti del biglietto verde, scende sotto quota 1,18 dollari, dopo che la Banca centrale europea ha aperto una nuova fase della politica monetaria: fine del quantitative easing a dicembre e tassi fermi almeno fino all'estate del 2019.



Il cross eur/usd viaggia ora a 1,1737 dollari. Prima degli annunci l'euro fluttuava al di sopra di 1,18 dollari.



In linea con le aspettative di mercato e degli analisti, il FOMC della Fed ha deciso, invece, la vigilia di aumentare il costo del denaro di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento sui Fed Fund a 1,75%-2%. Si tratta della seconda stretta, quest'anno, nel 2018, una decisione adottata all'unanimità. La banca centrale americana vede altri due rialzi nel 2018, per un totale di quattro nel corso dell'anno e tre rialzi nel 2019.

