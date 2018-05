Francia, aumenta lievemente la disoccupazione

(Teleborsa) - Torna a crescere, seppur moderatamente, la disoccupazione in Francia.



Nel primo trimestre del 2018, il tasso di disoccupazione ha registrato una crescita al 9,2% dal 9% del 4° trimestre del 2017. In un anno il tasso è diminuito dello 0,4%.



Il dato reso noto dall'Ufficio di statistica nazionale (INSEE) risulta peggiore delle aspettative fornite dagli analisti che stimavano una flessione fino all' 8,8%.



Il numero dei disoccupati nelle aree metropolitane si è attestato a 2,6 milioni, aumentando di 83.000 unità dall'inizio del 2018.

