Francia, in stato di fermo Vincent BollorÃ© per corruzione

(Teleborsa) - L'imprenditore francese Vincent Bolloré si trova in stato di fermo nei locali della polizia giudiziaria a Nanterre. Lo riporta il quotidiano Le Monde che cita ipotesi giudiziarie di "corruzione di funzionari pubblici stranieri". L'accusa è legata ad una vicenda di concessioni portuali in Togo e Guinea.



I magistrati - secondo quanto scrive Le Monde - sospettano che il leader del gruppo abbia utilizzato la controllata dell'agenzia di comunicazioni, Havas, per ottenere nel 2010 la gestione dei porti di Conakry, in Guinea e Lomé, in Togo.



Lo scorso 19 aprile Bolloré a sorpresa ha lasciato la presidenza di Vivendi con il consiglio di sorveglianza del gruppo francese che ha nominato il figlio Yannick nuovo presidente. Il gruppo Vivendi, di proprietà della famiglia Bolloré, è il maggior azionista di TIM.



Il Gruppo Bolloré con una nota "smentisce formalmente" di aver commesso "irregolarità" in Africa attraverso la sua filiale africana SDV Afrique. Intanto alla Borsa di Parigi il titolo Vivendi è scivolato sulla notizia per poi recuperare marginalmente terreno. Al momento cede lo 0,95%.

