Francia, inflazione attesa in accelerazione a maggio

(Teleborsa) - L'inflazione dovrebbe salire in Francia, a maggio, almeno secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE).



Su anno, i prezzi al consumo, sono attesi in aumento fino al 2% dopo il +1,6% di aprile. Su mese,. l'inflazione è vista in crescita allo 0,4% dal +0,2% registrato il mese prima e stimato dagli analisti.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione pari a +2,3% su anno dal +1,8% di aprile.



FORTE FRENATA DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE



L'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) ha rilevato una forte frenata dei prezzi alla produzione francesi. Nel mese di aprile, il dato complessivo ha segnato un -0,6% su base mensile dopo il +0,4% di marzo. Su base annuale, i prezzi delle fabbriche hanno registrato un aumento dell'1,7% dopo il +2% di marzo.



I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato una variazione dello negativa dello 0,7% dopo il +0,4% precedente, mentre i prezzi all'export hanno riportato un -0,3%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA