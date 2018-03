Francia: nel 4Â° trimestre crescono gli occupati non agricoli

(Teleborsa) - Crescono gli occupati del settore privato non agricolo in Francia.



Nel 4° trimestre, l'occupazione ha riportato una salita dello 0,3% rispetto al +0,2% del trimestre precedente.



Il dato rivelato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), risulta anche in linea con le attese degli analisti che avevano stimato un incremento dello 0,3%. Nel periodo, si è registrato un incremento di 72.700 unità in termini assoluti.



Su base annua si è registrato un aumento dell'1,1% pari a 268.800 posti di lavoro in più rispetto allo scorso anno.

