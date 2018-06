Francia, prezzi al consumo confermati in crescita

(Teleborsa) - Inflazione confermata in crescita in Francia nel mese di maggio.



Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono saliti su base annuale del 2%, come previsto nella stima preliminare ed in linea con le attese degli analisti. Nel mese precedente la crescita si era fermata al +1,6%.



Su base mensile, l'inflazione ha riportato una crescita dello 0,4% come nella stima preliminare ed in aumento dallo 0,2% di aprile.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, è salito dello 0,5% su base mensile, revisione al rialzo dallo 0,4% della stima preliminare, e del 2,3% su base annuale, come stimato nella prima lettura. Ad aprile la crescita era stata dell'1,8%.

