Francia, stabile la fiducia dei consumatori ad agosto

(Teleborsa) - Stabile ed in linea con le attese la fiducia dei consumatori francesi nel mese di agosto.



Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 97 punti come nel mese precedente. Il dato centra in pieno le previsioni degli analisti.



L'indice relativo ai cambiamenti degli standard di vita degli ultimi 12 mesi è rimasto stabile a -45 punti mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è leggermente migliorato a -28 da -31 punti.

