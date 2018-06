Frodi alimentari, con falso bio a rischio 6 italiani su 10

(Teleborsa) - Il falso biologico alimentare colpisce sei italiani su dieci che, nell'ultimo anno, hanno messo nel carrello della spesa prodotti bio che fanno registrare un aumento del 15% nelle vendite.



E' quanto afferma la Coldiretti in relazione alla maxi operazione dei reparti speciali dei carabinieri per la tutela agroalimentare sulla filiera del biologico in 45 aziende in tutta Italia con il sequestro di 15 tonnellate di alimenti finti bio.



Le frodi sul bio – sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - minacciano il primato dell'Italia in Europa e il lavoro di oltre 72mila operatori con un mercato che supera i 2,5 miliardi di euro in valore. La crescita della domanda, ha spinto l'aumento delle produzioni su 1796363 ettari tra bio ed in conversione, e tra le colture con maggiore incremento ci sono gli ortaggi (+48,9%), cereali (+32,6%), vite (+23,8%) e olivo (+23,7%) mentre a livello territoriale – sottolinea la Coldiretti – la maggiore estensione delle superfici è registrata in Sicilia con 363.639 ettari, cui seguono la Puglia con 255.831 ettari e la Calabria con 204.428 ettari.



Per i coltivatori diretti "è necessario accelerare sul marchio nazionale" per le produzioni biologiche italiane per consentire scelte di acquisto più consapevoli e difendere i primati della produzione Made in Italy.

