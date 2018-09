FS, Ad Battisti prosegue rinnovo dirigenza: Pozzi (personale), Attanasio (pax Trenitalia) e Bucci (Commerciale RFI)

(Teleborsa) - Gruppo Ferrovie dello Stato 30 luglio 2018, inizio era dell'Amministratore delegato Gianfranco Battisti e del Presidente Gianluigi Vittorio Castelli. Il Presidente dal 3 settembre è anche al vertice di UIC (Union Internationale des Chemins de fer, l'Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ferroviario.



E un mese e mezzo dopo, l'Ad Battisti è al lavoro, oltre che per la preparazione del nuovo piano industriale trasformato da decennale a quinquennale e con particolare attenzione agli utenti pendolari, anche per il rinnovo di un deciso numero di posizioni dirigenziali, comprese quelle di cosiddetta prima fascia.



Così Riccardo Pozzi assume l'incarico di Direttore del personale in sostituzione di Mauro Ghilardi; Paolo Attanasio è nominato Direttore della Divisione passeggeri Long Haul di Trenitalia al posto di Giampiero Strisciuglio; Alessandra Bucci è scelta come Direttore commerciale di RFI sostituendo Christian Colaneri.



In odor di sostituzione anche Carlo Carganico, attuale AD di Italferr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA