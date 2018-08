FS Italiane, bene accordo MIT - Crusca per migliorare comunicazioni ai viaggiatori

(Teleborsa) - Il Gruppo FS Italiane considera estremamente positivo l'Accordo sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'Accademia della Crusca per migliorare le comunicazioni istituzionali ai cittadini.



Dal 2016 anche Ferrovie Italiane ha operato in collaborazione con la prestigiosa Istituzione dedicata allo studio e alla promozione dell'italiano, per migliorare gli annunci ai viaggiatori diffusi nelle stazioni e a bordo dei treni dalle principali società operative del Gruppo, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.



L'obiettivo, come sottolinea il Ministro Danilo Toninelli, è sia valorizzare la lingua italiana sia semplificare le informazioni, eliminando i tecnicismi difficilmente comprensibili dai cittadini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA