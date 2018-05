FS Italiane, Frecce regolari in occasione degli scioperi del 26 e 27 maggio

(Teleborsa) - Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione degli scioperi del personale del Gruppo FS Italiane proclamati da alcuni sindacati autonomi: dalla 10 alle 14 di sabato 26 maggio e dalle 22 di sabato 26 maggio alle 5:59 di domenica 27 maggio.



Per gli altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate. Il Gruppo FS Italiane ricorda che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.





Saranno inoltre assicurati i collegamenti fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.



Il programma dei treni regionali potrà essere oggetto di alcune modifiche. Sul sito web viaggiatreno.it di Trenitalia sarà infine possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull'intera rete nazionale.

