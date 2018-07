FS Italiane, Frecce regolari in occasione dello sciopero del 21 e 22 luglio

(Teleborsa) - Circoleranno regolarmente le Frecce Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21:00 di sabato 21 alle 21;00 di domenica 22 luglio.



Per gli altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate. Gruppo FS Italiane ricorda che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. Alcuni treni InterCity che non rientrano tra quelli "garantiti" potranno essere cancellati o limitati nel percorso. Alcuni treni InterCity che non rientrano tra quelli "garantiti" potranno essere cancellati o limitati nel percorso.



Saranno inoltre assicurati i collegamenti fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Nel trasporto regionale, sebbene la fascia oraria dello sciopero non contempli servizi minimi garantiti previsti per legge, Trenitalia sarà impegnata a offrire un adeguato livello di servizio che sulle principali linee si preannuncia pressoché regolare.















