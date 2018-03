FS Italiane, Mazzoncini: "Per quotazione aspettiamo nuovo Governo"

(Teleborsa) - La quotazioni in Borsa delle Ferrovie dello Stato dovrà attendere il nuovo Governo.



"Aspettiamo nuovo Governo e vediamo, è un tema che richiede aspetti normativi e non credo adesso ci siano condizioni" ha dichiarato l'Amministratore Delegato di FS Italiane, Renato Mazzoncini, a margine del primo viaggio del Frecciarossa Genova-Milano-Venezia.



A partire da oggi, 15 marzo, Frecciarossa unirà Genova a Milano in un'ora e 19 minuti e Genova a Venezia in 3 ore e 53 minuti.



È partito stamane, alle 6.58 da Genova Brignole il primo treno con a bordo Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Elisa De Berti, Assessore ai Trasporti della Regione del Veneto e Orazio Iacono, AD e Direttore Generale di Trenitalia. Ad accogliere il Frecciarossa a Milano Centrale Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Renato Mazzoncini, AD e DG del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.







