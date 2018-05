FullSix nomina i componenti dei Comitati interni al CdA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di FullSix ha attribuito deleghe operative al consigliere Francesco Antonio Meani per la gestione ordinaria della Società e del business, individuandolo, anche come "amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi".



Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere Costantino Di Carlo quale Consigliere Finanziario conferendogli l'incarico di trattare con gli istituti di credito e, in generale, con il sistema finanziario. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'istituzione dei seguenti Comitati e nominato i relativi componenti: Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi: Claudia Cipriano (Presidente); Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti; Caterina Dalessandri.



Comitato per la Remunerazione: Massimo Minolfi (Presidente), Claudia Cipriano, Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti.



Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Claudia Cipriano (Presidente); Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti; Massimo Minolfi.



Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di nominare quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari il Dott. Lorenzo Sisti, CFO del Gruppo.





