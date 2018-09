FullSix, risultati provvisori OPAS. Orizzonti Holding al 90,23% intende ripristinare flottante

(Teleborsa) - Si è concluso oggi, 11 settembre, il periodo di adesione all'Offerta pubblica di scambio obbligatoria (OPAS), promossa da Orizzonti Holding su massime n. 5.602.028 azioni di FullSix (pari al 50,10% dei diritti di voto - del capitale sociale di FullSix).



Sulla base dei risultati provvisori trasmessi dall'intermediario Directa SIM, risultano essere state portate in adesione all'offerta n. 4.509.134 azioni FullSix, complessivamente rappresentative del 40,32% del capitale sociale dell'emittente e dell'80,49% della totalità delle azioni oggetto dell'offerta.



Tenuto conto delle n. 4.509.134 azioni FullSix portate in adesione all'Offerta e delle n. 5.580.287 azioni già detenute dall'Offerente e dagli obbligati in solido, questi ultimi verranno a detenere complessive n. 10.089.421 azioni FullSix, rappresentative di circa il 90,23% del capitale sociale dell'emittente.



Coerentemente con quanto dichiarato nel documento di offerta ed in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte di Orizzonti Holding di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell'emittente, l'offerente - spiega una nota - intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.



Ove l'Offerente e le persone che agiscono di concerto non riuscissero a ripristinare entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, "sussiste l'obbligo dell'Offerente e degli altri obbligati in solido di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA