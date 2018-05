Futures USA cauti in attesa del FOMC

(Teleborsa) - Andamento poco mosso per i futures sui principali indici statunitensi, ad indicare un avvio sulla parità per Wall Street.



L'ottimismo per la trimestrale migliore delle attese di Apple è bilanciato dalla cautela per il meeting del FOMC di questa sera.



Scontato il nulla di fatto in materia di tassi, gli investitori guarderanno con attenzione a qualsiasi indicazione sulle mosse future.



L'economia sana e i segnali di accelerazione dei prezzi potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi nel meeting di giugno e a procedere con quattro rialzi al posto dei tre messi in cantiere.



A circa mezz'ora dall'opening bell i derivati sull'SA&P500 e sul Dow Jones sono piatti mentre quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,15%, complice la pioggia di acquisti su Apple, che sta guadagnando oltre 4 punti percentuali nel pre-Borsa.

