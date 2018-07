Futures USA in forte slancio

(Teleborsa) - A poco più di un'ora dall'avvio di Wall Street, i futures sugli indici a stelle e strisce si mostrano positivi, lasciando presagire un buon avvio per la Borsa di New York, che riapre regolarmente i battenti dopo la chiusura di ieri 4 luglio per festività.



Agenda fitta dal fronte macroeconomico USA, dove si attende il PMI dei servizi, le richieste di sussidi di disoccupazione e le scorte di petrolio settimanali. Segnalati invece in aumento i licenziamenti nel mese di giugno.



In attesa dell'opening bell, il future sull'S&P 500 avanza con un progresso dello 0,77%, quello sul Dow Jones sale dello 0,76%, mentre quello sul Nasdaq dello 0,88%.

