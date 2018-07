Futures USA in lieve ribasso

(Teleborsa) - I futures sui principali indici statunitensi si mostrano in calo moderato, dopo la chiusura a due colori registrata ieri 16 luglio a Wall Street.



Attesa dal fronte macroeconomico per il dato sulla produzione industriale USA.



A poco piĆ¹ di un'ora dall'inizio delle contrattazioni a New York, il future sull'S&P 500 cala dello 0,08%, quello sul Dow Jones scende dello 0,06%, mentre quello sul Nasdaq mostra un calo dello 0,05%.

