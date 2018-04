Futures USA in rialzo

(Teleborsa) - Gli investitori tornano a scommettere sull'azionario statunitense dopo i tentennamenti di inizio ottava. I futures sui principali indici a stelle e strisce sono infatti positivi ad indicare un'opening bell intonata a Wall Street.



A sostenere il sentiment le trimestrali migliori delle attese dei due colossi industriali Caterpillar e United Technologies ma anche il rientro dei rendimenti dei Treasury, che ieri si sono portati ai massimi da gennaio 2014 in scia ai timori per una politica monetaria più aggressiva del previsto da parte della Federal Reserve.



Dal fronte macroeconomico in arrivo alcuni numeri sul mercato immobiliare e la fiducia dei consumatori, anche se il dato clou è il PIL in agenda venerdì.



A mezz'ora dall'avvio di Wall Street i futures sull'S&P500 e sul Dow Jones avanzano di mezzo punto percentuale, quelli sul Nasdaq dello 0,40%.

