Futures USA invariati. Wall Street sceglie la cautela

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti sulla parità ad indicare un avvio poco mosso per la Borsa più grande del mondo.



A far da freno le rinnovate tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Corea del Nord dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che il vertice tra i due Paesi previsto per il prossimo 12 giugno potrebbe saltare se Washington insisterà con la richiesta unilaterale di rinunciare agli armamenti nucleari.



Dal fronte macroeconomico, in calo sia l'avvio di nuovi cantieri che i nuovi permessi per costruire, anche se questi ultimi sono risultati migliori delle attese degli analisti.

