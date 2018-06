Futures USA poco sotto la paritÃ 

(Teleborsa) - In prossimità dell'apertura della Borsa di New York, i futures USA si mostrano timidamente negativi nella settimana dedicata al FOMC della Fed.



A circa un'ora dall'apertura di Wall Street il future sul Dow Jones lima lo 0,02%, quello sull'S&P 500 lo 0,06%, quello sul Nasdaq lo 0,16%, lasciando presagire un avvio cauto per gli indici a stelle e strisce.



Vuota l'agenda macroeconomica.

