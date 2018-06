Futures USA positivi. Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street

(Teleborsa) - Andamento positivo per i futures sui principali indici statunitensi, a presagire un avvio in verde di Wall Street dopo diverse sessioni di passione in scia ai timori per un'escalation della guerra dei dazi.



Ieri il Dow Jones ha annullato tutti i guadagni messi a segno da inizio anno dopo che il Presidente USA Donald Trump ha minacciato ulteriori tariffe per 200 miliardi di dollari sui beni cinesi dopo le rimostranze di Pechino verso i dazi da 50 miliardi di dollari imposti la scorsa ottava da Washington.



Dal fronte macroeconomico, in aumento ma meno delle attese il deficit delle partite correnti USA mentre alle 16.00 arriveranno le statistiche sulle vendite di case esistenti.



A piĆ¹ di mezz'ora dall'opening bell i futures sull'S&P500 guadagnano lo 0,26%, quelli sul Nasdaq lo 0,34%, i derivati sul Dow Jones avanzano invece dello 0,45%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA