Gabelli Value for Italy debutta sull'AIM Italia

(Teleborsa) - Gabelli Value for Italy debutta oggi 20 aprile sull'AIM Italia.



La SPAC (Special Purpose Acquisition Company) è promossa da Marc Gabelli insieme a Nicolò Brandolini d'Adda, Alessandro Papetti, Carlo Gentili, Micaela Capelli e Douglas Jamieson.





Gabelli Value for Italy si concentrerà nella ricerca di una PMI vocata all'internazionalizzazione che possa in particolare trarre beneficio dall'accesso al mercato degli Stati Uniti.



In fase di collocamento la società ha raccolto 110 milioni con un flottante del 93,9%. UBI Banca e Unicredit hanno agito nel ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Banor Sim nel ruolo di co-bookrunner. UBI anche Nomad e Specialista.









© RIPRODUZIONE RISERVATA