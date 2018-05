Galassia Fiat in rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ottimo avvio di seduta per i titoli della galassia Fiat, tutti in pole position sul FTSE Mib , oggi oberato dai numerosi stacchi delle cedole.



FCA è al momento best performer con un rialzo dell'1,95% a 18,912 euro, seguita da CNH Industrial che avanza dell'1,71% a 10,98 euro.



Ben posizionate anche Exor +1,41% e Ferrari +0,98%.



Intanto continuano a tenere piede le indiscrezioni di stampa secondo cui nel Piano Industriale che sarà presentato a giugno il colosso automobilistico italo-statunitense rivedrà la produzione italiana, con l'addio dei modelli Punto e Mito a favore di nuovi modelli di Maserati e dei SUV di Jeep, mentre la produzione Panda verrà trasferita in Polonia.







