Gamenet acquista azioni proprie

(Teleborsa) - Il gruppo Gamenet, in seguito a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018, ha acquistato dal 6 al 12 settembre 2018, n. 15.965 azioni proprie al prezzo medio di 8,7955 euro per azione per un controvalore complessivo di 140.492,74 euro.



A Piazza Affari oggi composto rialzo per l'azienda operante nel settore del gioco pubblico, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,57%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA