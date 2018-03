Gamenet, l'utile netto annuale vola a 12,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Gamenet fa il pieno di utili nel 2017.



L'operatore di giochi e scommesse ha chiuso il bilancio con un risultato netto di 12,7 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 3,3 milioni dell'esercizio precedente.



L'Ebitda segna un +17% a 82,1 milioni di euro, superando i 76-78,5 milioni indicati nella guidance societaria mentre i ricavi, pari a 619,3 milioni di euro, hanno accelerato del 15,2%.



La raccolta complessiva segna inoltre un incremento del 10,7% a 7,1 miliardi con il contributo positivo di tutti i business, ha spiegato Gamenet in una nota.



Proposto un dividendo di 0,60 euro per azione mentre per il 2018 è stimata un'Ebitda di 83-88 milioni di euro.

